قيود أمريكية جديدة على صادرات الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا جديدة اليوم الأربعاء تستهدف صادرات الطائرات المسيرة الإيرانية وأجزاءها التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا منذ بداية الغزو.

وأفادت بلومبرج بأن إعلان قيود التصدير سيتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن وقد يكون جزءا من حزمة عقوبات أكبر.

وكانت إيران قد اعترفت إيران بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا حيث استخدمت روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.

وصادق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على عقوبات جديدة على إيران بسبب تسليم طائرات مسيرة لروسيا، وفرضت بريطانيا عقوبات على ثلاث شخصيات عسكرية إيرانية وشركة دفاعية لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف مدنية وأهداف تتعلق بالبنية التحتية في أوكرانيا.

في الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت أوكرانيا عن تصاعد في هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية، لا سيما استهداف محطات الطاقة والسدود، باستخدام طائرات شاهد-136 إيرانية الصنع. وتنفي روسيا استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.