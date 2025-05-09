قُبيل محادثات الجولة الرابعة في مسقط.. ترامب يلتقي مستشار نتنياهو

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أمس الخميس 8\5\2025، وذلك قبيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد المقبل 11\5\2025 في مسقط.

فقد أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب وديرمر الذي يعتبر أحد المستشارين المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا ملف المفاوضات النووية الإيرانية والحرب في غزة، وفق ما نقل موقع أكسيوس، اليوم الجمعة.

كما أشارت إلى أن هذا القاء الذي لا يعتبر عادياً إلى حد ما، حيث لا يجتمع الرؤساء عادة مع مسؤولين أجانب ليسوا رؤساء دول أو حكومات، عُقد في البيت الأبيض، ولم تُعلن عنه الولايات

المتحدة ولا إسرائيل.

كذلك التقى ديرمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء.

كما عقد عدة اجتماعات في البيت الأبيض من بينها الاجتماع مع ترامب. وقد حضر الاجتماع أيضًا نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وروبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وفقًا لأحد المصادر.

أتى ذلك، فيما يرتقب أن يعقد ويتكوف وفريقه جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الإيراني في سلطنة عمان يوم الأحد المقبل.

كما جاء بعد أن حددت إسرائيل موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مع انتهاء جولة ترامب التي تبدأ الاثنين المقبل إلى الشرق الأوسط، قبل أن تبدأ بعمليتها العسكرية الموسعة في القطاع الفلسطيني، وفق ما أعلنت سابقاً.

فيما عمل ويتكوف في الأيام الأخيرة مع الوسطاء القطريين والمصريين للضغط على حماس من أجل الموافقة على إطلاق سراح بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق نار مؤقت.

إلا أن الحركة لا تزال تصر على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.