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كاتب إسرائيلي: الحرب ضد حماس جعلت منها أسطورة للمقاومة

منذ ساعة واحدة
مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

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اعتبر الكاتب الإسرائيلي آلون مزراحي أن حركة حماس انتصرت في ميدان المعركة بقطاع غزة، وانتصرت في معركة كسب الرأي العام، واستفادت بشكل مذهل من قراءتها للعقلية الإسرائيلية، وتمكنت بالإضافة إلى ذلك من استخدام كل ما لديها من موارد بكفاءة عالية.

وقال مزراحي إن ما يزداد وضوحا في هذه اللحظة الفريدة هو أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بالحركة الفلسطينية الصغيرة، لم تهزم إسرائيل فحسب، بل هزمت الغرب بأكمله، وغيرت مسار التاريخ خلال الشهور الستة الماضية.

وأضاف لم يتم تدمير حماس أو تفكيكها، وما زالت تحتفظ تقريبا بكل الأسرى الذين أخذتهم قبل 6 أشهر، ولم تستسلم لأي ضغط، وما زالت تعمل وفعالة، في قطاع صغير محاصر ومدمر تماما.

مشيراً إلى أن الإنجازات العسكرية العبقرية والمذهلة في التاريخ العسكري كله، وهو أمر لا يمكن تصوره.

وألقى الكاتب باللوم على إسرائيل، قائلا إن الطريقة التي خاضت بها الحرب ضد حماس، جعلت منها (حماس) أسطورة للمقاومة ستظل حية في الذاكرة الثقافية على مر العصور.

وخلص إلى أنه لا أحد كان يعتقد أنهم يمكن أن ينجحوا في هذا الأمر، لكنهم فعلوا ذلك وغيروا التاريخ إلى الأبد، مشيرا إلى أن فلسطين لن تعود إلى الظل مرة أخرى.

    المصدر :
  • الجزيرة

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