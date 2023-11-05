كاتب إسرائيلي ينتقد المجازر المروعة بحق أطفال غزة.. هل هناك فرق بين أطفالهم وأطفالنا؟

انتقد الكتاب الإسرائيلي جدعون ليڤي في مقال نشره على صحيفة “هآرتس”، حجم القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف الأطفال والمدنيين في غزة.

وكتب جدعون ليڤي:

“هل هناك فرق بين الأطفال والأطفال؟ هل من المفترض أن تكون صدمة الأطفال الذين قتلوا في جباليا أقل من صدمة الأطفال الذين قتلوا في بئيري؟ فهل من المفترض أن تصدمنا صور الأطفال القتلى في جباليا، وهل من المشروع أن نصدم بها؟

إن أطفالنا أعز على قلوبنا من أي شيء آخر في العالم، وقلب كل إسرائيلي يصدمه أطفال إسرائيليون قتلوا أكثر من أي طفل ميت آخر. هذا إنساني ومفهوم. ولكننا لا نستطيع أن نمتنع عن ترك مجال للصدمة إزاء المذبحة الجماعية للأطفال في غزة، فقط لأن أطفالنا قتلوا أيضاً.

القتل في غزة مريع بشكل خاص إذا تذكرنا من هم هؤلاء الأطفال ومن جلب الكارثة عليهم؟ (الإجابة: إسرائيل وحماس).

كيف كانت حياتهم وموتهم؟ (الجواب: الأطفال الذين عاشوا في فقر وبؤس وتحت الحصار ويبحثون عن ملجأ بلا حاضر ولا مستقبل، ويرجع ذلك في الغالب إلى إسرائيل).

وأضاف ليڤي: لقد قُتل الطفل الرضيع في نير عوز على يد حماس بقسوة لا توصف، ويقتل الجيش الإسرائيلي الأطفال في جباليا ببرود، دون أي حقد، ولكن بأعداد مروعة.

هل يجب علينا رؤية الطفل في نير عوز فقط وليس الطفل الذي في جباليا؟..هذا ينحرف إلى أخلاقيات ملتوية، خاصة وأن عدد الأطفال القتلى في غزة يصل إلى حصيلة غير مسبوقة – 3900 طفل حتى يوم السبت، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

كانت عطلة نهاية الأسبوع في غزة غارقة في الدماء، وكانت مقاطع الفيديو التي خرجت من هناك من بين أكثر مقاطع الفيديو إثارة للصدمة التي رأيناها في هذه الحرب الرهيبة. تم وضع الجثث الممزقة لثمانية أطفال يحتضنون بعضهم البعض في كيسين من البلاستيك الأبيض، أربعة أطفال في كل كيس، وتغلق السوستة الأكياس إلى الأبد، في طريقهم إلى مقبرة جماعية. لقد كانوا أطفالاً من غزة. شخص ما قتلهم. هذه هي الحرب، ولكن حتى في الحرب، لا بد من وضع حدود.

وفي مقطع فيديو آخر، سُمع صراخ بجانب الأنقاض وتناثرت عشرات الجثث، معظمها لأطفال. وتتعرض المناطق المحيطة بمستشفيات غزة للقصف بشكل متواصل. ويوم السبت كان مستشفى النصر للأطفال، حيث يعالج الأطفال المصابون بالسرطان، وقد قتل خمسة أشخاص. ليس من الصعب أن نتخيل الرعب الذي يشعر به الأطفال في المستشفى، وكان مطلوبًا أيضًا إخلاء هذا المستشفى، كما لو كان هناك مكان آخر للنجاة.

لقد تعرضت سيارة إسعاف تحمل جرحى في طريقها إلى معبر رفح للقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وتزعم إسرائيل أن هناك إرهابيين فيها!

وكان الطريق الساحلي الذي يحاول النازحون الفرار إليه جنوبا، بناء على أمر إسرائيل، مليئا بالجثث، بما في ذلك العديد من الأطفال. كل قصف في غزة يقتل أطفالاً.

يتم اعتقال من يعبرون عن صدمتهم مما يجري، خاصة إذا كانوا مواطنين عرب. يجب ألا تصدموا من المذبحة التي وقعت في غزة، ولا حتى من الأطفال الذين لا يمكن الجدال حول براءتهم أو عدم ذنبهم؛ والاحتجاج على قتلهم هو خيانة كاملة!

لقد سئل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، ردا على انتشال جثث أطفال غزة من تحت الأنقاض، فأعرب بلينكن عن مدى صدمته من صور الأطفال الإسرائيليين الذين قُتل والدهم وفتح قتلته الثلاجة وتناولوا الطعام بلا مبالاة أمام اليتيمين الباكين. ثم تحدث عن أطفال غزة القتلى: عندما أنظر في عيونهم، أرى أطفالي – فكيف لا يمكننا ذلك؟.