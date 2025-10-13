الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
كاتس: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين "إخلال بالالتزامات"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2025 5:24 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسليم رفات أربع رهائن إسرائيليين “إخلال بالالتزامات”.

وأضاف كاتس في منشور على إكس “أي تأخير أو إهمال متعمد سيُعتبر انتهاكا صارخا للاتفاق، وسيتم الرد عليه وفقا لذلك”.

وينص الاتفاق الذي يهدف لإنهاء الحرب في غزة على أنه في غضون 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش، سيُطلق سراح جميع الرهائن البالغ عددهم 48 من قطاع غزة وسيسلمون لقوات الأمن الإسرائيلية- ومنهم 20 على قيد الحياة و28 متوفون.

وكانت حماس قد أشارت سابقا إلى أن استعادة رفات بعض الرهائن قد تستغرق وقتا أطول، نظرا لعدم معرفة جميع مواقع الدفن.

    المصدر :
  • رويترز

