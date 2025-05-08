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كاتس يتوعّد إيران: ما فعلناه بالحزب سنفعله بكم

منذ 45 دقيقة
يسرائيل كاتس

يسرائيل كاتس

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صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لهجته تجاه إيران، محذّرًا من أنّ “ما فعلناه بحزب الله وحماس وبشار الأسد والحوثيين، سنفعله بكم أيضًا في طهران”، وذلك وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلن كاتس، أنّ الحوثيين سيتلقون ضربات قاسية في حال واصلوا تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، مشددًا على أنّ “الجيش الإسرائيلي مستعدّ لأي مهمة تُطلب منه، وقادر على العمل في جميع الساحات وفق ما تقتضيه الحاجة”.

وأضاف أنّ الهجمات التي يشنّها الحوثيون لن تمرّ من دون ردّ، معتبرًا أنّ ما يقومون به يشكل تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل والملاحة في البحر الأحمر.

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