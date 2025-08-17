كاتس يهدد بفرض حصار جوي وبحري على الحوثيين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن “جماعة الحوثي” في اليمن ستدفع “ثمنا باهظا” لاستهدافها إسرائيل، وتوعد بفرض “حصار جوي وبحري مؤلم للغاية” على الجماعة.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، تعليقا على إطلاق الحوثيين، في وقت سابق الأحد، صاروخا باتجاه إسرائيل.

وقال كاتس: “سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لأي محاولة إطلاق نار على إسرائيل، وسنفرض عليهم حصارا جويا وبحريا مؤلما للغاية”.

وأضاف: “هاجمنا هذا الصباح أهدافا (لجماعة الحوثي) بالبنية التحتية والطاقة. وهذه مجرد البداية”، على حد قوله.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن تكون “العواقب وخيمة ومؤلمة، وكل من يرفع يده على إسرائيل ستُقطع”، على حد تعبيره.

وحتى الساعة (15:09 ت.غ) لم يعلق الحوثيون على تصريحات كاتس.

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لصاروخ أطلق من اليمن، تسبب في تفعيل صافرات الإنذار بعدة مناطق وسط إسرائيل.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، مهاجمته “أهدافا في عمق اليمن بصنعاء”.

وأوضح أن الجيش استهدف “بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي”.

وفي السياق، أعلنت جماعة الحوثي عن عدوان إسرائيلي استهدف محطة كهرباء “حزيز” المركزية في صنعاء، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، استهدف عدوان أمريكي إسرائيلي محطة كهرباء حزيز المركزية، إلى جانب محطة كهرباء ذهبان المركزية، بمديرية بني الحارث، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين، إضافة إلى منطقة عطان في صنعاء.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن في يوليو/ تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت “الحوثي” تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.