السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
كاثرين كونولي تتصدر الانتخابات الرئاسية في أيرلندا

منذ 35 دقيقة
كاثرين كونولي المرشحة لتولي منصب رئيس أيرلندا المقبل

اقتربت النائبة المخضرمة كاثرين كونولي، البالغة من العمر 68 عامًا والمنتمية إلى أقصى يسار الطيف السياسي، من الفوز برئاسة أيرلندا بفارق واسع اليوم السبت، في ظل توقعات بهزيمة الأحزاب الحاكمة.

وذكرت مصادر حزبية أن كونولي، المرشحة المستقلة المدعومة من المعارضة اليسارية، من المرجح أن تحصل على أكثر من ضعف أصوات أقرب منافسيها، بينما تشير التقديرات الأولية إلى حصولها على أكثر من 60% من الأصوات، في حين قد تحصل الوزيرة السابقة هيذر همفريز، مرشحة حزب فين جيل، على نحو 20% فقط.

وأكد وزير التعليم العالي جيمس لوليس، من الحزب الحاكم الثاني فيانا فايل، أن فوز كونولي أصبح مرجحًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون معها على مستوى الحكومة.

وتشتهر كونولي بانتقادها الشديد للاتحاد الأوروبي وخططه العسكرية، كما لاقت مواقفها تجاه سياسات الحكومة في قضايا مثل الإسكان صدى واسعًا بين الناخبين الشباب خلال الحملة الانتخابية.

ويُعد منصب رئيس أيرلندا رمزيًا إلى حد كبير، لكنه يمنح الحامل له حضورًا دوليًا، واستقبال قادة الدول، فيما تتمتع كونولي بخلفية مهنية كمحامية وطبيبة نفسية إكلينيكية، وشغلت منصب نائبة رئيس مجلس النواب منذ 2016.

    المصدر :
  • رويترز

