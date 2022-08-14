كارثة الكنيسة المصرية.. وزير الصحة يكشف سبب الحريق

أسفر حريق ضخم اندلع في إحدى الكنائس في مصر عن وفاة أكثر من 40 شخصًا وإصابة العشرات، في حادثة مؤلمة هزّت البلاد. وتلقت السلطات بلاغًا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع في الكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة فيما أصيب العشرات باختناقات.

في آخر التطورات،كشف وزير الصحة المصرية “خالد عبد الغفار” عن سبب الحريق الذي شبّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة.

وقال عبد الغفار في تصريحات للصحفيين، خلال وجوده في مستشفى إمبابة العام،: “إنه بحلول التاسعة صباحًا اندلعت النيران، بسبب قطع التيار الكهربائي وتشغيل مولد الكهرباء، الذي مع عودة التيار الأصلي انفجر”.

وأضاف: “كانت هناك أخشاب كثيرة بالتزامن مع الانفجار، مما نتج عنه كم كبير من الدخان، خاصةً أن العمارة 4 أدوار وكان بها عدد كبير لإقامة قداس الأحد”.

في السياق نفسه، أوضح عبد الغفار أن الدخان الكثيف تسبّب في حدوث حالات اختناق ولاسيما وسط كبار السن والأطفال.

وبحسب بيان للوزارة، يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 في مستشفى إمبابة العام، مشيرًا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.