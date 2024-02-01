كارثة بحق اللاجئين.. الأونروا تتجه لوقف كل العمليات بالمنطقة نهاية فبراير

أكدت جولييت توما مديرة التواصل بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لرويترز (الخميس 1-2-2024) أن عمليات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وليس غزة وحدها ستتوقف على الأرجح بحلول نهاية فبراير شباط إذا استمر تعليق التمويل.

في سياق متصل، أكّدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أنّ بلجيكا ستواصل تمويل “الأونروا”، لأن “دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة”، الذي يتعرّض لحصار وحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023.

ويأتي ذلك بعد أن علّقت بعض الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية تمويلها للوكالة، بعد مزاعم وادعاءات إسرائيلية بشأن مشاركة موظفين من “الأونروا” في 7 تشرين الأول.