الخميس 20 رجب 1445 ﻫ - 1 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارثة بحق اللاجئين.. الأونروا تتجه لوقف كل العمليات بالمنطقة نهاية فبراير

منذ 11 ثانية
مكتب لوكالة الأونروا في غزة

مكتب لوكالة الأونروا في غزة

A A A
طباعة المقال

أكدت جولييت توما مديرة التواصل بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لرويترز (الخميس 1-2-2024) أن عمليات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وليس غزة وحدها ستتوقف على الأرجح بحلول نهاية فبراير شباط إذا استمر تعليق التمويل.

في سياق متصل، أكّدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أنّ بلجيكا ستواصل تمويل “الأونروا”، لأن “دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة”، الذي يتعرّض لحصار وحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023.

ويأتي ذلك بعد أن علّقت بعض الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية تمويلها للوكالة، بعد مزاعم وادعاءات إسرائيلية بشأن مشاركة موظفين من “الأونروا” في 7 تشرين الأول.

    المزيد من أخبار العالم

    مقاتلات يوروفايتر
    تركيا: لا نزال مهتمون بشراء مقاتلات يوروفايتر رغم تقدم صفقة إف-16 من أمريكا
    سفينة في البحر الأحمر
    اضطرابات البحر الأحمر تلحق أضرارا بالصناعة في بريطانيا في أوائل 2024
    بتسلئيل سموتريتش
    غزة تحت النار
    سموتريتش: إدخال مساعدات إلى غزة يتناقض مع أهداف الحرب

    الأكثر قراءة

    مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز
    تصريحات خطيرة لمدير "سي آي إيه" حول إيران وأوكرانيا.. "هذا هو مفتاح أمن إسرائيل"
    الشتاء
    الثلوج على الـ700 متر.. تحضّروا لموجات الصقيع!
    مقاتلين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
    غزة تحت النار
    مسؤول كبير بحماس يكشف لرويترز مراحل الهدنة الثلاث