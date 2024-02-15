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كارثة بحق المرضى.. قوات خاصة تنفذ عملية داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة

منذ 10 ثواني
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أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس (15 فبراير/شباط 2024)، أن قوات خاصة إسرائيلية تعمل داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأضاف أن لديه معلومات موثوقة بأن جثث لرهائن احتجزوا يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول قد تكون موجودة في المستشفى.

وقال الجيش في بيان “نجري عمليات إنقاذ دقيقة – كما فعلنا في السابق – إذ تشير معلومات المخابرات الخاصة بنا إلى احتمال احتجاز جثث الرهائن”.

وفي ظل ارتفاع منسوب القلق الدولي في شأن تنفيذ الجيش الإسرائيلي اجتياحاً برياً لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، أعلن مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن المنظمة لن تكون “قادرة على مواصلة العمل إذا كان هناك هجوم بري في رفح”، مشيراً إلى أن “التدفق النقدي سيصبح بالسالب في مارس (آذار) والوضع سيتفاقم في أبريل )نيسان( المقبل ما لم يتم الإفراج عن الاعتمادات المجمدة”.

إلا أن أيرلندا أعلنت اليوم الخميس عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم الأونروا، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة.

    المصدر :
  • وكالات

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