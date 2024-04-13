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كارثة بيئية وصحية تهدد غزة: تحذيرات من انتشار الأمراض بسبب تراكم النفايات

منذ ساعتين
انتشار النفايات في غزة

انتشار النفايات في غزة

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حذرت بلدية غزة، في بيان لها، اليوم السبت 13 نيسان/أبريل الجاري، من انتشار الأمراض نتيجة انتشار القمامة.

وقالت بلدية غزة في بيانها “نُحذّر من انتشار الأمراض نتيجة تزايد انتشار الحشرات الضارة بسبب تراكم كميات كبيرة من النفايات تصل لنحو 90 ألف طن وتسرب مياه الصرف الصحي للشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

    المصدر :
  • وكالات

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