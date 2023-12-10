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كارثة جديدة.. إسرائيل تحتجز في سجونها 142 من النساء والفتيات من قطاع غزة

منذ 26 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات من الفلسطينيين في غزة

الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات من الفلسطينيين في غزة (رويترز)

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قالت مؤسستان فلسطينيتان (الأحد 10-12-2023) إن إسرائيل اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 142 من النساء والفتيات.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير في بيان مشترك أن من بين المعتقلات “طفلات رضيعات، ونساء مسنات”.

وأضافت المؤسستان أنه “وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها (الدامون وهشارون)”.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على اعتقالات النساء من غزة.

وقالت المؤسستان في البيان المشترك “إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر (نوفمبر) تشرين الثاني، عن وجود 260 معتقلا/معتقلة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين”.

وأشار البيان إلى تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير حول المعتقلين الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة.

وجاء في البيان أن بن جفير “تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها”.

    المصدر :
  • رويترز

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