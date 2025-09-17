الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
كارثة جديدة.. غرق قارب يقل 74 لاجئاً قبالة ليبيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2025 7:46 مساءً
100 مهاجر في ليبيا من قبضة جماعة تهريب

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا الأربعاء نجاة 13 شخصا فقط بعد انقلاب قارب كان يقل 74 شخصا، معظمهم لاجئون سودانيون، قبالة ساحل مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وأضافت في منشور على منصة إكس أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.

وأصبحت ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر الأبيض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، كان يقيم في ليبيا حوالي 867055 مهاجراً من 44 جنسية حتى فبراير (شباط) 2025.

  • رويترز

