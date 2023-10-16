كارثة جديدة وطارئة.. جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض في غزة!

حذرت وزارة الداخلية في غزة (الاثنين 16-10-2023) من كارثة إنسانية وبيئية في القطاع، بسبب وجود جثامين أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم العاشر على التوالي.

وقالت الداخلية في بيان “في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، نحذّر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة”.

وأضافت أن هذا العدد من الجثامين سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة.

وكانت عشرات الجثث لشهداء مجهولي الهوية دفنت في مقبرة جماعية في مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن هذه الخطوة تأتي في ظل تراكم عشرات الجثث لشهداء لم يتم التعرف عليهم خلال الأيام الماضية.

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 2750 شهيدا وأكثر من 9700 مصابا في القطاع.

وأضافت في بيان أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل 58، إضافة إلى أكثر من 1250 جريحا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.