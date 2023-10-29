كارثة حقيقية تحيط بمستشفى القدس في غزة.. والجيش الإسرائيلي يهدد!

طالب مدير مستشفى القدس في غزة الدكتور شار مراد، (الأحد 29-10-2023)، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه.

وأكد الدكتور مرتد استحالة إخلائه من المرضى والنازحين، خاصة وأنه يضم نحو 14 ألف نازح موجودين داخل المستشفى.

ولفت مراد إلى أن المستشفى تعرض “لدمار جزئي”، بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه، وأن استهداف المستشفى سيعرض النازحين داخله لخطر الموت.

من جهته حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، من نيات الاحتلال الإسرائيلي المبيّتة باستهداف مستشفى القدس في قطاع غزة ، بعد تركيزه المستمر على قصف محيطه، وإحداث أضرار متعددة به.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أيضاً إلى تلقيه تهديدات “شديدة اللهجة” من الاحتلال لإخلاء مستشفى القدس على الفور، وسط تكرار الإنذارات لمستشفيات القطاع، واستهداف مراكز طبية.

وأفاد الهلال الأحمر بأن محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح الأولى غارات إسرائيلية متواصلة، أدّت إلى تدمير مبان مجاورة في نطاق 50 مترا.

واستهدف القصف الإسرائيلي -أمس السبت- محيط المستشفى الإندونيسي في القطاع، الذي يعدّ المركز الطبي الأكبر في شمال غزة، مما أسفر عن تضرر أجزاء من المستشفى.