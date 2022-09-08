كارثة قبالة سواحل تونس.. وفاة 8 مهاجرين وفقدان 15 آخرين

قالت اذاعة المنستير الرسمية (الخميس 8-9-2022) إن ثمانية مهاجرين على الأقل لاقوا حتفهم وفُقد 15 آخرون بعد غرق قارب قبالة السواحل التونسية كان يبحر باتجاه السواحل الايطالية.

وأضافت الإذاعة أن قوات خفر السواحل أنقذت 14 مهاجرا كانوا على متن نفس المركب.

ونقلت اذاعة المنستير عن مصدر أمني قوله إن القارب انطلق من سواحل العوابد بمنطقة صفاقس هذا الأسبوع. وأضاف المصدر أن معظم المهاجرين في القارب تونسيون.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق العشرات قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.