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كارثة مباراة كرة القدم.. إندونيسيا تشكّل فريقًا للتحقيق في الواقعة

منذ ساعتين
عناصر مكافحة الشغب يحاولون تفريق المشجعين (رويترز)

عناصر مكافحة الشغب يحاولون تفريق المشجعين (رويترز)

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أعلن وزير الأمن الإندونيسي “محمد محفوظ”، في مؤتمر صحفي، أنّ بلاده ستشكّل فريقًا مستقلًا لتقصي الحقائق، في التدافع المميت بمباراة لكرة القدم في استاد في مقاطعة جاوة الشرقية، والمساعدة في تحديد المتورطين في الكارثة.

وتوفّي 125 شخصًا على الأقل من بينهم 17 طفلًا، وأصيب أكثر من 320 آخرين بعد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لمواجهة شغب في مباراة في الدوري المحلي في مالانج يوم السبت.

وأمر رئيس إندونيسيا “جوكو ويدودو” رابطة الدوري الممتاز بإيقاف المباريات، لحين اكتمال التحقيق في واحدة من أكبر كوارث ملاعب كرة القدم.

في سياق ذي صلة، اعتذر نادي أريما الإندونيسي لضحايا التدافع المميت، وقال رئيس النادي “جيلانج ويديا برامانا” إنه مستعد لتحمّل المسؤولية الكاملة عن الأحداث.

وكانت الشرطة قد ذكرت أنّ مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب، وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبّب في التدافع وحالات اختناق.

    المصدر :
  • رويترز

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