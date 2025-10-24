كارني: كندا مستعدة لاستئناف المفاوضات التجارية مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الجمعة إن كندا مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة حين تكون جاهزة مستعدة، مضيفا أن كندا لا تستطيع التحكم في سياستها التجارية مع جارتها الجنوبية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس عبر أن محادثات التجارة مع كندا انتهت، وذلك بعد استخدام إعلان سياسي في أونتاريو لمقطع للرئيس الأمريكي الجمهوري الراحل رونالد ريجان قال خلالها إن الرسوم الجمركية تؤدي إلى حروب تجارية وكوارث اقتصادية.

وقال كارني قبل مغادرته أوتاوا متوجها إلى كوالالمبور في ماليزيا في أول زيارة رسمية له إلى آسيا “يعمل زملائي مع نظرائهم الأمريكيين على مفاوضات بناءة ومفصلة، ​​ومناقشات حول قطاعات محددة، الصلب والألمنيوم والطاقة”.

وأضاف “نحن على أهبة الاستعداد للاستفادة من هذا التقدم”.

وأوضح رئيس الوزراء أن كندا قادرة على إدارة شراكات وفرص جديدة، بما في ذلك مع “عمالقة الاقتصاد في آسيا”، التي تتمحور حولها زيارته.

كما قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم إن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالإحباط تجاه كندا بسبب المفاوضات التجارية التي لم تسر على ما يرام، وذلك بعد أن قطع الرئيس الأمريكي المحادثات التجارية بين البلدين.

وأضاف هاسيت، الذي يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، للصحفيين في البيت الأبيض “أعتقد أن الإحباط تراكم مع مرور الوقت… التفاوض مع الكنديين صعب للغاية”.

وردا على سؤال عن التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة، أشار هاسيت إلى “الافتقار إلى المرونة”.

‭ ‬‬واتهم ترامب اليوم كندا بمحاولة التأثير على المحكمة العليا في الوقت الذي تستعد فيه للنظر في الطعن المقدم ضد سياسته العالمية للرسوم الجمركية.

وألغى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية التي فُرضت في عهد سلفه. ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق لقطاعي الصلب والألمنيوم.

وأوضح هاسيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “الحقيقة هي أن المفاوضات مع الكنديين لم تكن جماعية فعليا… لم تكن تسير على ما يرام. أعتقد أن الرئيس محبط للغاية. إنه يريد اتفاقا رائعا مع كندا، تماما كما يريد اتفاقا رائعا مع المكسيك”.