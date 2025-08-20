الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كار باور شيب التركية تعتزم تزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاوات من الكهرباء

منذ 7 دقائق
سفن توليد الطاقة Karadeniz Powerships KPS Orka Sultan و KPS LNG Anatolia و KPS Orhan Ali Khan في ميناء ألتينوفا في خليج إزميت. رويترز

سفن توليد الطاقة Karadeniz Powerships KPS Orka Sultan و KPS LNG Anatolia و KPS Orhan Ali Khan في ميناء ألتينوفا في خليج إزميت. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت شركة (كار باور شيب) التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة اليوم الأربعاء إنها وقعت صفقة لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاوات من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

ورغم أن العراق عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم تواجه الدولة صعوبات في توفير الكهرباء للمواطنين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 للإطاحة بصدام حسين.

وقالت الشركة في بيان إن العقد الأولي، الذي تم توقيعه مع وزارة الكهرباء العراقية والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، يمتد لواحد وسبعين يوما.

ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.

وشهدت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق انقطاعات في التيار هذا الشهر بسبب توقف مفاجئ لمحطة توليد أدى إلى عطل في الشبكة.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق ينتج حاليا نحو 28 ألف ميجاوات من الكهرباء.

ولدى العراق اتفاقات مع جنرال إلكتريك لبناء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 24 ألف ميغاوات كما ستضيف سيمنس 14 ألف ميغاوات. وسيوقع أيضا قريبا اتفاقا مع شنغهاي إلكتريك لإنتاج ما يصل إلى عشرة آلاف ميغاوات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء العراقية الرسمية في مارس آذار إن العراق يحتاج ما بين 32 ألف ميغاوات و35 ألف ميغاوات لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز
نيكي يتراجع لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض أسهم الرقائق
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. رويترز
بسبب هجومه على ألبانيزي.. أستراليا تشن هجوماً عنيفاً على نتنياهو
جنود إسرائيليون يقفون على دبابة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود بين إسرائيل وغزة، 18 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
استعداداً لاحتلال غزة.. إسرائيل ستستدعي 50 ألفاً من قوات الاحتياط

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
وثقة احتجاجية في الضفة الغربية دعما للأسرى في سجون إسرائيل
غزة تحت القصف
فلسطين تتضامن مع الأسرى وسط تدهور أوضاعهم في السجون الإسرائيلية
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري