كازاخستان.. انقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا

أفادت وكالة “سبوتنيك”، مساء اليوم الاثنين، بانقطاع جديد للإنترنت والاتصالات في أنحاء مختلفة من كازاخستان.

وقالت الوكالة نقلا عن شهود عيان في العاصمة نور سلطان، إن المدينة شهدت انقطاعا مفاجئا للإنترنت والاتصالات، وذلك بعد يوم من إعادة العمل الطبيعي للخطوط الهاتفية في البلاد.

وأشار المراسل إلى أن الانقطاع شمل العديد من المدن الكازاخستانية الأخرى.

وذكر في وقت سابق، أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت مؤقتًا من ليلة الخميس، وعملت الاتصالات الهاتفية في الجمهورية بشكل متقطع.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.