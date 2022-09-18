كازاخستان تتخلص من إرث الرئيس الأسبق.. العاصمة تستعيد اسمها

وقع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، السبت 17-9-2022، قانونا تعاد بموجبه تسمية العاصمة، أستانا، في قطيعة مع إرث الرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، الذي سبق أن سمى العاصمة نور سلطان العام 2019.

وكانت أستانا المعروفة بناطحات السحاب وسط سهول شمال كازاخستان، قد اتخذت اسم نور سلطان في مارس 2019 تيمنا بالاسم الأول للرئيس السابق بعد مغادرته السلطة.

وقالت الرئاسة على موقعها إن توكاييف وقع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضا مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات غير قابلة للتجديد بعدما كانت خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين على التوالي.

وأقر البرلمان الكازاخستاني الجمعة هذه التعديلات.

وفي الأول من سبتمبر، أعلن الرئيس توكاييف تأييده تقليص الولاية إلى سبع سنوات غير قابلة للتجديد، واقترح أيضا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الخريف المقبل.

لكن الاقتراح الأخير لم يتم تأكيده رسميا حتى الآن.

حكم نزارباييف (82 عاما) الجمهورية السوفياتية السابقة بقبضة حديد منذ استقلالها العام 1991 حتى العام 2019.

وتسلّم الرئيس الجديد قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) السلطة بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه، ونأى بنفسه تدريجا من إرث نزارباييف عبر إجراء إصلاحات واستبعاد المعسكر النافذ للرئيس السابق.

وتجلى هذا المنعطف خصوصا إثر اعمال شغب دامية هزت كازاخستان في يناير الفائت، علما إن أسبابها لا تزال غامضة.

وتخلى نور سلطان نزارباييف خصوصا عن لقبه “زعيم الأمة”.

وتم استبعاد العديد من القريبين منه من مناصب حساسة، واوقف نجل أحد اشقائه بتهمة اختلاس أموال.