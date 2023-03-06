كازاخستان تمنع طائرة للحرس الثوري الإيراني من نقل مسافرين

اضطرت طائرة تابعة لشركة يمتلكها الحرس الثوري من الهبوط في كازاخستان بسبب خلل تقني، فيما منعت نور سلطان طائرة أخرى من الهبوط لنقل المسافرين.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، اليوم الإثنين، إن “طائرة تابعة لشركة ماهان هبطت اضطرارياً في وقت متأخر من مساء الأحد، في مطار مدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، بسبب مشكلة فنية”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الشركة لم تكشف هويته قوله إن “الطائرة كانت في رحلة من طهران إلى العاصمة الصينية بكين”، مشيرة إلى أنه “بعد ذلك تم إرسال طائرة أخرى لنقل الركاب إلى كازاخستان، لكن لم يُسمح لها بالهبوط”.

العقوبات في الصورة

وزعم المسؤول الإيراني أن عدم الموافقة على هبوط طائرة إيرانية في ألماتي “لا علاقة له بالعقوبات”، لكن السلطات الكازاخية لم تؤكد ذلك.

وشركة ماهان للطيران المدني خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ 2011 بسبب نقل السلاح والمقاتلين إلى سوريا، فيما لم يُسمح لها بتنظيم رحلات إلى معظم الدول الأجنبية بسبب العقوبات الواسعة التي تفرضها أوروبا وأمريكا، مما جعل رحلاتها الخارجية محدود للغاية.

طائرات متهالكة

وتعد شركة ماهان ثاني أكبر شركة طيران في إيران، وتمتلك أكثر من 80 طائرة، وتدير رحلات مباشرة يوميا داخل وخارج إيران.

وتمتلك إيران نحو 250 طائرة بعضها متهالك ولم يتم تحديثه منذ عام 1979، الأمر الذي زاد من حوادث وتعطل الطيران خصوصاً في داخل البلاد.

وتشمل العقوبات الأمريكية أيضا منع تزويد إيران بقطع الغيار من أجل صيانة طائراتها القديمة التي قد انتهت صلاحية استخدامها منذ فترة.