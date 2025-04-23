كازاخستان: مستويات إنتاج النفط تحددها المصلحة الوطنية وليس أوبك

قال إرلان أكينزينوف وزير الطاقة المعين حديثا في كازاخستان، اليوم الأربعاء، لرويترز إن بلاده ستغلِّب المصالح الوطنية على مصالح تحالف أوبك+ عند تحديد مستويات إنتاج النفط، في تصريحات تفاقم توترا قائما مع التحالف.

وذكرت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز الشهر الماضي أن العديد من الأعضاء الآخرين في أوبك+، بما في ذلك السعودية، أكبر مُنتج للنفط، يشعرون بالغضب جراء ارتفاع إنتاج كازاخستان.

وقال الوزير أيضا إن “كازاخستان لن تتمكن من خفض إنتاج النفط في مشاريعها النفطية الثلاثة الرئيسية، نظرا لسيطرة شركات أجنبية كبرى عليها”.

وأضاف الوزير “التصرف وفقا للمصالح الوطنية. هذه صيغة فضفاضة، لكنها تشمل الوضع الراهن برمته. التصرف وفقا للمصالح الوطنية فقط”.