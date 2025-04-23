الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كازاخستان: مستويات إنتاج النفط تحددها المصلحة الوطنية وليس أوبك

منذ 36 دقيقة
علم كازاخستان

علم كازاخستان

A A A
طباعة المقال

قال إرلان أكينزينوف وزير الطاقة المعين حديثا في كازاخستان، اليوم الأربعاء، لرويترز إن بلاده ستغلِّب المصالح الوطنية على مصالح تحالف أوبك+ عند تحديد مستويات إنتاج النفط، في تصريحات تفاقم توترا قائما مع التحالف.

وذكرت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز الشهر الماضي أن العديد من الأعضاء الآخرين في أوبك+، بما في ذلك السعودية، أكبر مُنتج للنفط، يشعرون بالغضب جراء ارتفاع إنتاج كازاخستان.

وقال الوزير أيضا إن “كازاخستان لن تتمكن من خفض إنتاج النفط في مشاريعها النفطية الثلاثة الرئيسية، نظرا لسيطرة شركات أجنبية كبرى عليها”.

وأضاف الوزير “التصرف وفقا للمصالح الوطنية. هذه صيغة فضفاضة، لكنها تشمل الوضع الراهن برمته. التصرف وفقا للمصالح الوطنية فقط”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز
النفط يصعد بعد فرض عقوبات على إيران وانخفاض المخزونات الأمريكية
علم أوكرانيا
نائبة رئيس الوزراء: أوكرانيا مستعدة للتفاوض وليس الاستسلام
علما أمريكا وإيران - رويترز
مع استمرار المحادثات مع أمريكا.. إيران تعمل على تحصين مواقع نووية تحت الأرض

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
العاصفة الرملية تصل الى لبنان
الإعلامي السوري صبحي العطري
صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري