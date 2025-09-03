كالاس: الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية تتحدى النظام العالمي

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن زعماء الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية الذين ظهروا معا في عرض عسكري في بكين يمثلون “تحالفا استبداديا” يتحدى النظام العالمي القائم على القواعد.

وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل “بينما يجتمع زعماء الغرب على طاولة الدبلوماسية، يسعى تحالف استبدادي إلى إيجاد طريق سريع نحو نظام عالمي جديد”.

وأضافت “عندما نرى رئيس الصين شي واقفا إلى جانب زعماء روسيا وإيران وكوريا الشمالية في بكين اليوم، فهذا ليس مجرد مشهد مناهض للغرب وإنما تحد مباشر للنظام الدولي القائم على القواعد”.

وفي ذات السياق، اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ بـ«التآمر» ضدّ الولايات المتحدة، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ــ أون، وذلك أثناء وجودهم في بكين للمشاركة في عرض عسكري لمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي منشور على منصته «تروث سوشال»، كتب ترامب: «أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوماً رائعاً من الاحتفالات»، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة: «أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ ــ أون بينما تتآمرون ضدّ الولايات المتحدة».

وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العالم يواجه خيار السلام أو الحرب خلال استضافته لعرض عسكري ضخم في بكين اليوم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في استعراض غير مسبوق للقوة.

وتجنب زعماء الغرب إلى حد كبير الحدث الضخم الذي أقيم بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية بينما كان بوتين وكيم – المنبوذان في الغرب بسبب الحرب الأوكرانية وطموحات كيم النووية – ضيفا الشرف.

وصُمم العرض لإبراز قوة الصين العسكرية ونفوذها الدبلوماسي، كما أنه يأتي في الوقت الذي تتسبب فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته المتقلبة في توتر علاقات واشنطن مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.

وقال شي أمام حشد يضم أكثر من 50 ألف شخص بميدان تيانانمن “اليوم، تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، فوز الجميع أو خسارة الجميع”، مضيفا أن الشعب الصيني “يقف بحزم في الجانب الصحيح من التاريخ”.