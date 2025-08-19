الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كالاس: حزمة العقوبات المقبلة على روسيا ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل

منذ 19 دقيقة
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاسز رويترز

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاسز رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إن التكتل سيواصل استهداف اقتصاد الحرب الروسي، وإن حزمة العقوبات المقبلة على موسكو ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل.

جاءت تصريحاتها عقب قمة عبر الإنترنت عقدها المجلس الأوروبي عن الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد يوم من قمة استثنائية لزعماء أوكرانيا وأوروبا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقالت في بيان “الوحدة بين قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت اليوم عبر الإنترنت كانت ملموسة”، مشيرة إلى أنها أدرجت موضوعي أمن أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا على رأس جدول أعمال محادثات الأسبوع المقبل بين وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي.

وقالت على منصة إكس “لا يمكن الوثوق (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للوفاء بأي وعد أو التزام. لذلك، يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وذات مصداقية كافية لردع روسيا عن إعادة تجميع صفوفها وشن هجمات جديدة”.

    المزيد من أخبار العالم

    مقاتلون من حزب العمال الكردستاني
    محارب قديم يدعو لمساءلة أعضاء حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام
    فلسطينيون يحملون مواد إغاثة جمعوها من شاحنات دخلت غزة، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 10 أغسطس 2025. رويترز
    تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس وتدرسه إسرائيل
    أسعار النفط (تعبيرية)
    بيانات تظهر تراجع واردات الهند من النفط الروسي في يوليو

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري
    الدكتور بيار الخوري
    ماذا يحمل إعلان ستاندرد أند بورز بشأن لبنان.. بيار الخوري يوضح!