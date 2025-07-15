كالاس: فشل التكتل الأوروبي في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد موسكو

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاسز رويترز

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لم يتفق على فرض عقوبات جديدة على روسيا اليوم الثلاثاء.

وأضافت بعد اجتماع مع وزراء خارجية أوروبيين في بروكسل أنها “حزينة حقا” بسبب عدم الاتفاق على فرض عقوبات على موسكو، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب سلوفاكيا.

وتعرقل سلوفاكيا حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة لحين معالجة مخاوفها بشأن مقترح منفصل للتكتل بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أول يناير كانون الثاني 2028.

قالت مصادر لرويترز أمس الاثنين إنه تسنى الاتفاق على جميع بنود الحزمة، على الرغم من أن إحدى الدول الأعضاء لا تزال لديها تحفظات بشأن اقتراح بخفض سقف سعر النفط الروسي.

واقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، والتي تستهدف عوائد موسكو من الطاقة وبنوكها وصناعتها العسكرية.

تقترح الحزمة الجديدة حظر التعامل مع خطط أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم، بالإضافة إلى البنوك التي تلتف على العقوبات.

وأوضح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أنها تقترح أيضا تحديد سقف سعري للنفط الروسي أقل 15 بالمئة من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة.