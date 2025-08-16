كالاس: موقف ترامب بالغ الأهمية بالنسبة لحرب أوكرانيا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان، اليوم السبت “إن روسيا لا تنوي إنهاء حربها في أوكرانيا في أي وقت قريب”، لكن الولايات المتحدة تملك القدرة على فرض مفاوضات جادة.

وأضافت كالاس “إن عزم الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام أمر بالغ الأهمية… يواصل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إطالة أمد المفاوضات ويأمل أن يفلت بذلك. لقد غادر أنكوريج دون تقديم أي التزامات”، في إشارة إلى مدينة في ألاسكا حيث عقدت القمة بين بوتين وترامب.

وقالت “الولايات المتحدة تملك القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. سيعمل الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا والولايات المتحدة”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، إن كييف بحاجة إلى سلام حقيقي ودائم، وليس مجرد “فترات هدوء مؤقتة” بين الهجمات الروسية.

وأضاف عبر منصة إكس عقب اتصال هاتفي مع قادة أوروبيين “يجب ضمان الأمن بشكل موثوق وعلى الأمد الطويل، بمشاركة كل من أوروبا والولايات المتحدة”.

وأكد زيلينسكي أن القضايا المتعلقة بالأرض لا يمكن حلها إلا مع أوكرانيا.