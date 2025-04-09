كالاس: هجمات روسيا على أوكرانيا ازدادت منذ عرض وقف إطلاق النار

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء إن الهجمات الروسية على أوكرانيا ازدادت منذ عرض وقف إطلاق النار.

وأضافت بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن كييف ستتسلم الدفعة الأولى من الأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية قريبا، وتسعى لتسلم الدفعة الثانية تدريجيا اعتبارا من نهاية أبريل\نيسان.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مخابرات بلاده لديها معلومات عن وجود 155 مواطنا صينيا يقاتلون في صفوف الجيش الروسي ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لصحفيين في كييف إن روسيا تجند مواطنين صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإن مسؤولين صينيين على علم بذلك.

وأضاف أن أوكرانيا تحاول التحقق مما إذا كان هؤلاء المجندون يتلقون تعليمات من بكين.

كان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد قال في وقت سابق إن الصين تتحقق من الوضع مع أوكرانيا، مضيفا أن حكومة بكين تطالب مواطنيها دائما بتجنب مناطق الصراع المسلح “وعلى وجه الخصوص تجنب المشاركة في عمليات عسكرية لصالح أي طرف”.