كالاس: يصعب الجزم بإمكانية الاتفاق على إعادة فرض العقوبات على إيران

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الأوروبية لتأجيل إعادة فرض العقوبات على طهران محدود.

وعندما سُئلت عن فرص التوصل إلى اتفاق، قالت “من الصعب الجزم بذلك”.

وذكرت أنه في حال انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لأي دولة فسيكون “من حقها الدفاع عن نفسها والتصرف بناء على ذلك”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن بلاده تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع بشأن ملف بلاده النووي، قائلا لقد “اختبروا إيران مرارا، وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد”.

وقال عراقجي، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين التعاون أو المواجهة فيما يتعلق بالنزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن مصالح المنطقة ومنع الانتشار النووي تتطلب إيجاد حل دبلوماسي، وأن طهران مستعدة لذلك، معربا عن أمله في التوصل خلال اجتماعات نيويورك إلى حل “وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة”، وفق قوله.

والجمعة الماضي، قال عراقجي إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا “مبتكرا وعادلا ومتوازنا” بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكتب عراقجي على منصة إكس أن المقترح الذي قُدم إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين.