الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كالاس: يصعب الجزم بإمكانية الاتفاق على إعادة فرض العقوبات على إيران

منذ ساعة واحدة
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. رويترز

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الأوروبية لتأجيل إعادة فرض العقوبات على طهران محدود.

وعندما سُئلت عن فرص التوصل إلى اتفاق، قالت “من الصعب الجزم بذلك”.

وذكرت أنه في حال انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لأي دولة فسيكون “من حقها الدفاع عن نفسها والتصرف بناء على ذلك”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن بلاده تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع بشأن ملف بلاده النووي، قائلا لقد “اختبروا إيران مرارا، وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد”.

وقال عراقجي، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين التعاون أو المواجهة فيما يتعلق بالنزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن مصالح المنطقة ومنع الانتشار النووي تتطلب إيجاد حل دبلوماسي، وأن طهران مستعدة لذلك، معربا عن أمله في التوصل خلال اجتماعات نيويورك إلى حل “وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة”، وفق قوله.

والجمعة الماضي، قال عراقجي إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا “مبتكرا وعادلا ومتوازنا” بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكتب عراقجي على منصة إكس أن المقترح الذي قُدم إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
فرنسا تنضم إلى حلفاء غربيين في الاعتراف بدولة فلسطينية
تيمي ديفيس السفير الأمريكي السابق لقطر
شركة "إرث كابيتال" تعين السفير الأمريكي السابق لدى قطر رئيساً وشريكاً لها
لرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزارة الخارجية الأمريكية: روبيو والشرع ناقشا جهود تحديد أماكن أمريكيين مفقودين

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!