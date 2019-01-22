كاميرت يزعج “الحوثي”.. وتهديدات تطال 30 نائباً بصنعاء

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كشف نائب رئيس البرلمان اليمني محمد الشدادي، الاثنين، أن أعضاء المجلس المقيمين في مدينة #صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، تعرضوا لتهديدات حوثية.

وقال الشدادي إن ثلاثين نائباً مقيمين في صنعاء هددهم الانقلابيون بالقتل وتفجير منازلهم، وأكد أن المجلس يعول على تدخل المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات لوقف تجاوزاتها، وترك الحرية للنواب في البقاء أو الرحيل من صنعاء.

اتهام كاميرت بالانحياز

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تأتي تلك الانتهاكات بالتزامن مع بدء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، الاثنين، زيارة جديدة إلى #صنعاء للدفع قدماً في اتجاه تطبيق اتفاق #الحديدة.

فيما أعلنت ميليشيات الحوثي أنها أبلغت نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، اعتراضها على كبير المراقبين في الحديدة، باتريك كاميرت، واتهمته بالانحياز لدول التحالف الذي تقوده السعودية.

واتهم الأمين العام للمكتب السياسي لميليشيا الحوثي فضل أبوطالب كاميرت بالإنحياز لدول التحالف، زاعماً أنه يحاول حرف مسار اتفاق الحديدة، ومشدداً على أنه لا مكان لهادي وعلي محسن الأحمر في العملية السياسية القادمة.

 

المصدر: – قناة العربية

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