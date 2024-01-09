كاميرون: لدي قلق من احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، إلى أنه يشعر بقلق من أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة موضحا أن المشورة التي تلقاها حتى الآن تفيد بأن إسرائيل امتثلت للقانون لكن توجد أسئلة بحاجة إلى إجابات.

وعند سؤاله خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع مشرعين عن احتمال مثول إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت تصرفاتها غير متناسبة، رد قائلا إن الموقف “قريب من ذلك”.

ودعمت بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لكنها دعت جيشها أيضا إلى ضبط النفس والتصرف في إطار القانون الدولي في هجومها على قطاع غزة الذي سوى بالأرض جزءا كبيرا منه.

ولم يجب كاميرون على سؤال المشرعين بشأن ما إذا كان قد تلقى رأيا قانونيا يفيد بأن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي لكنه اكتفى بالقول إن بعض الحوادث أثارت تساؤلات في هذا الصدد.

وقال كاميرون أثناء تلقيه أسئلة من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان “هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل اتخذت إجراء قد ينتهك القانون الدولي لأن هذا المكان بالتحديد تعرض للقصف أو أي شيء آخر؟ نعم.. بالطبع”.

وأضاف كاميرون أنه دائما ما تكون هناك “علامة استفهام” عن واقعة بعينها، وما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي مضيفا أنه في مثل هذه المواقف، يدرس المحامون الواقعة ثم يقدمون له الرأي القانوني فيها.

وتابع “الرأي القانوني حاليا يفيد بأن (إسرائيل) لديها الالتزام والقدرة والامتثال (للقانون الدولي) لكن في كثير من المناسبات كان هذا موضع شك”.

وفي ظل القلق الدولي المتزايد بسبب العدد الكبير من الوفيات بين الفلسطينيين نتيجة للهجوم الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء قادة إسرائيل على بذل مزيد من الجهود لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين غير المتورطين في القتال وحماية البنية التحتية المدنية.