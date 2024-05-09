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كاميرون: هناك فرق جوهري بين موقف أميركا وموقف بريطانيا

منذ 36 دقيقة
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

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وصف وزير الخارجية ديفيد كاميرون المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات بأنها مختلفة تماما عن منظومة الولايات المتحدة، قائلا إن المبيعات التي تسمح بها صغيرة نسبيا وتخضع لإجراءات صارمة.

جاء ذلك في رد من كاميرون على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستقتفي أثر الولايات المتحدة بعد أن حذرت من أنها ستعلق إمداد إسرائيل بالأسلحة في حال حدوث غزو كبير لرفح.

وقال كاميرون بعد إلقاء كلمة “هناك فرق جوهري للغاية بين موقف الولايات المتحدة وموقف بريطانيا”.

حيث هدد بايدن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح.

جاءت تصريحات بايدن تلك خلال استضافته في برنامج “Erin Burnett OutFront” على الشبكة الأمريكية، الذي تقدمه مذيعة الشبكة إيرين بورنيت.

وأضاف: “لن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخياً للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن، تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح”.

    المصدر :
  • رويترز

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