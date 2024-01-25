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كاميرون: يجب تنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في غزة

منذ ساعة واحدة
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في القطاع المحاصر الذين يعيشون “وضعا مأساويا”.

وذكر كاميرون، الذي يزور الشرق الأوسط والتقى بشكل منفصل بنتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء 24\1\2024، أن بريطانيا وقطر تتعاونان معا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوا اليوم الخميس 25\1\2024 ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وشنت إسرائيل، التي تنكر عرقلتها إدخال المساعدات، حربا جوية وبرية على غزة بعد أن شن مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز رهائن، لا يزال نحو 130 منهم محتجزين في غزة.

وأدى الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على ذلك إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني وتسبب في أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

وقال كاميرون “حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره. يجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي… لقد رفعنا مساعداتنا لغزة إلى ثلاثة أمثال… لكن جهودنا لن تحدث فرقا إلا إذا وصلت المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف “وكما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو… يجب أن يتمكن المزيد من شاحنات (المساعدات) من الوصول إلى غزة ويجب فتح مزيد من المعابر. نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار”.”.

وذكر مكتب كاميرون أنه حث القادة الإسرائيليين على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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