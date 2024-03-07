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كاميرون يزور ألمانيا لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا

منذ 9 دقائق
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون (رويترز)

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يناقش وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تعزيز الدعم لأوكرانيا والجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم الخميس 7\3\2024.

يأتي اجتماعهما بعد أيام من نشر وسائل إعلام روسية مكالمة عبر الإنترنت تم اعتراضها بين عسكريين ألمان كبار بشأن أوكرانيا، وتضمنت تفاصيل لعمليات بريطانية في البلاد.

وفي الحوار الاستراتيجي السنوي الثاني بين المملكة المتحدة وألمانيا الخميس، سيناقش الوزيران تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وكيفية ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا.

كما سيبحثان ما تم إنجازه من أجل وقفٍ لإطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات للقطاع ومنع الهجرة غير الشرعية.

    المصدر :
  • رويترز

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