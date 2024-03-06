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كاميرون يصف محادثاته مع غانتس بالصعبة ولكنها ضرورية

منذ ساعة واحدة
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه أجرى محادثات مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس الأربعاء بشأن ما ينبغي على إسرائيل فعله فيما يتعلق بالمساعدات لغزة والمخاوف البريطانية بشأن احتمال شن هجوم عسكري على رفح.

وقال كاميرون “أوضحت الخطوات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لغزة وقلق المملكة المتحدة العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح.”

وأضاف “إنها محادثات صعبة ولكنها ضرورية”.

وكان كاميرون قال أمس الثلاثاء 5\3\2024 إنه سيبلغ غانتس بأن الصبر ينفد إزاء “المعاناة المروعة” في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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