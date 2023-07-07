كان "خيارا صعبا".. بايدن يوضح سبب موافقته على إرسال الذخائر العنقودية لأوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن الجمعة، أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية كان “خيارا صعبا”، مشيرا إلى أنه اقتنع في النهاية بإرسال القنابل المثيرة للجدل، لأن كييف بحاجة إليها في هجومها المضاد لروسيا.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، التي نشرت مقتطفات منها وستبث كاملة الأحد، إن إرسال القنابل العنقودية لكييف “كان خيارا صعبا للغاية من ناحيتي. وعلى كل حال، ناقشتُ هذا مع حلفائنا وتشاورت مع أصدقائنا” في الكابيتول هيل، أي في الكونغرس، مضيفا أن “الذخيرة تنفد لدى الأوكرانيين”.

وأكد البيت الأبيض، الجمعة، قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي “الصواب” الذي يجب القيام به.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للصحفيين “ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطرا على المدنيين جراء الذخيرة التي لم تنفجر. هذا هو سبب تأجيلنا للقرار لأطول فترة ممكنة”.

وأضاف “لكن يوجد خطر كبير أيضا بإلحاق الأذى بالمدنيين إن اجتاحت القوات والدبابات الروسية مواقع أوكرانية واستولت على مزيد من الأراضي الأوكرانية وقهرت مزيدا من المدنيين الأوكرانيين لأن أوكرانيا لا تملك ما يكفي من المدفعية”.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش كلا من روسيا وأوكرانيا إلى الكف عن استخدام الذخائر العنقودية وحثت الولايات المتحدة على عدم توفيرها. وقالت المنظمة إن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت تلك الذخائر التي قتلت مدنيين أوكرانيين.