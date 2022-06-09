كان قد ألغاه ترامب.. إدارة بايدن تعيد خط الاتصال مع الفلسطينيين

أعادت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خط اتصال للفلسطينيين، كان قد ألغاه الرئيس السابق دونالد ترامب.

هذه الخطوة، التي أُعلن عنها اليوم الخميس، قبل زيارة محتملة لبايدن لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، تعني أن الفلسطينيين سيتعاملون مباشرة مع وزارة الخارجية في واشنطن بدلاً من المرور عبر السفارة الأميركية في إسرائيل أولاً.

ونتيجة لذلك، غيرت وحدة الشؤون الفلسطينية السابقة، اسمها، الخميس، إلى مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية.

وفي بيان، قال المكتب الذي أعيد تسميته حديثًا إن هذه الخطوة تهدف إلى “تعزيز تقاريرنا الدبلوماسية والمشاركة الدبلوماسية العامة”.

وقال: “شعرنا أنه من المهم إعادة تقديم خطوط إبلاغ منفصلة لواشنطن بشأن القضايا الإسرائيلية والفلسطينية، من قبل فرقنا على الأرض التي تركز على هذه القضايا”، مضيفا أنه يعيد العمل بنظام كان ساري المفعول منذ عقود قبل أن يلغيه ترامب.

القرار لا يرق إلى مستوى المطلب الفلسطيني بأن تعيد الولايات المتحدة فتح قنصليتها في القدس، التي عملت لسنوات كسفارة فعلية للفلسطينيين.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من الفلسطينيين أو الإسرائيليين.

وأغلقت إدارة ترامب القنصلية، في واحدة من سلسلة من التحركات التي أثارت الجدل لصالح إسرائيل على الفلسطينيين.

وفي عهد بايدن، تعهد وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، بإعادة فتحها، وهي خطوة قالت إسرائيل إنها ستتحدى سيادتها على المدينة.