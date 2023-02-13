الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كان مسيّسًا.. المعارضة السورية تنتقد تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال

منذ 12 ثانية
آثار الزلزال المدمر في سوريا

آثار الزلزال المدمر في سوريا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنّ تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سوريا “كان مُسيّسًا” ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى “التحرك الفعال” لإغاثة المتضررين من الكارثة .

وأكد الائتلاف الوطني السوري في بيان، أن “منظمات الأمم المتحدة وجّهت الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها”.

وجاء في البيان: “يدعو الائتلاف الوطني المجتمع الدولي للتحرّك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح مزيداً من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة”.

ولفت الائتلاف إلى أن “الأمم المتحدة فشلت في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة”، وطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

 

وأفاد بأن “الكارثة في المناطق المحررة تفوق إمكانات المنظمات الموجودة، وهو ما يجعل حياة الناس خلال الأشهر القادمة صعبة للغاية، والمنطقة بحاجة إلى خطة استجابة دولية وأممية ذات فاعلية وتأثير مباشر”.

يشار إلى أنّ ما لا يقل عن 3 آلاف و574 شخصًا قُتلوا في كارثة الزلزال في سوريا، أكثر من نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

    المزيد من أخبار العالم

    اليابان
    زلزال في اليابان.. فهل من مخاطر "تسونامي"؟
    من عمليات الإنقاذ في تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    بالفيديو.. إنقاذ ابن الـ 3 أعوام بعد 158 ساعة تحت الأنقاض
    من سوريا (فرانس برس)
    زلزال تركيا - سوريا
    الأمل يتراجع في سوريا.. دُفنوا أحياء تحت الركام حتى لفظوا أنفاسهم!

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    مؤشر قياس الزلازل
    باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"