كبتاغون داخل التفاح.. العراق يحبط تهريب 3 ملايين حبة على الحدود السورية

أحبطت السلطات الأمنية العراقية محاولة تهريب كميات كبيرة من حبوب مخدر الكبتاغون مخبأة بشكل محكم، قادمة عبر معبر القائم على الحدود السورية العراقية.

وقالت قيادة شرطة الأنبار في بيان للهيئة إن “القوات الأمنية وعلى ضوء معلومات استخبارية تمكنت من ضبط الحبوب المخدرة داخل صناديق شحنة فاكهة، حيث تم ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة نوع كبتاغون”.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية أحالت الشحنة وسائق السيارة نوع براد إلى الجهة المختصة، وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات بعد إكمال كافة الإجراءات التحقيقية”.

بدورها أفادت هيئة المنافذ الحدودية في العراق في بيان منفصل بأنها ضبطت “كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الأنواع كانت مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد”.

وتعلن السلطات العراقية بين فترة وأخرى ضبط كميات كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة قادمة من جهة الحدود مع سوريا، في وقت تكافح فيه ظاهرة انتشار المخدرات بشكل متزايد في البلاد.

وفي أبريل من العام الماضي أفاد تقرير أصدره معهد “نيو لاينز” للأبحاث، ومقره واشنطن، بأن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، خلال سنوات النزاع الداخلي، دفعت النظام السوري إلى “استخدام هذه التجارة وسيلة للبقاء سياسيا واقتصاديا”.

واتهم التقرير شخصيات مرتبطة بدمشق ومجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، من بينها حزب الله اللبناني، بتنظيم تجارة الكبتاغون.

وبحسب التقرير تعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع نشط تصنيعه وجعله أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.

وباتت عائدات تهريب الكبتاغون تفوق بشكل كبير عائدات الصادرات السورية الأخرى، ما دفع إلى اعتبار سوريا “دولة مخدرات” عالمية. ويعد العراق واحدا من أبرز الدول المحيطة بسوريا تأثرا بذلك.