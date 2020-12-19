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كبير الأطباء في إنجلترا يحذر: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بوتيرة أسرع‎

منذ 48 دقيقة
بريطانيا خففت من اجراءات كورونا

كورونا

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أعلن كريس ويتي، أكبر مسؤول طبي في إنكلترا،عن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع وإنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.

وأضاف ويتي في بيان “اكتشفت المملكة المتحدة نوعا جديدا من فيروس كوفيد-19، نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة… فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع كبار وزرائه اليوم لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.

وقالت الحكومة يوم الاثنين إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.

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