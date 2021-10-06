الخميس 1 ربيع الأول 1443 ﻫ - 7 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كبير الدبلوماسيين الصينيين: المواجهة بين بكين وواشنطن ستلحق أضراراً بالعالم

منذ 4 ساعات
يانغ جيتشي

يانغ جيتشي

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة “شينخوا” إن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن المواجهة بين بكين وواشنطن ستلحق أضرارا جسيمة بالبلدين والعالم.

ونقلت الوكالة الصينية الرسمية عن يانغ قوله إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على اتخاذ إجراءات لإدارة الخلافات بشكل صحيح وتجنب الصراع، ووصف محادثاته مع سوليفان في سويسرا يوم الأربعاء بأنها شاملة وصريحة.

وكان البيت الأبيض أفاد بأن سوليفان أثار مخاوف بلاده من تصرفات بكين في اجتماعه مع يانغ.

وأضاف البيت الأبيض أن “سوليفان أوضح أنه بينما سنواصل الاستثمار في قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضا التعامل مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى رفيع لضمان المنافسة المسؤولة”.

    المزيد من أخبار العالم

    شعار منظمة الصحة العالمية
    “الصحة العالمية”: لإعطاء أول لقاح للملاريا للأطفال على نطاق واسع
    لقاح موديرنا
    الدنمارك تعلق استخدام لقاح “مودرنا” لمن هم دون الـ18 عاماً
    الأمير محمد بن سلمان
    محمد بن سلمان للو دريان وبلينكن: لا دعم للبنان ما دام “حزب الله” يهيمن عليه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركة فيسبوك
    إليكم سبب انقطاع عمل “فيسبوك” لأكثر من 6 ساعات
    أذربيجان - إيران
    طبول الحرب تقرع بين طهران وباكو.. ومسؤول إيراني يحذر!
    ضبط 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم في محطة محروقات