كبير المفاوضين التجاريين الصينيين: توصلنا لتوافق مع أمريكا بعد محادثات

قال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ في كوالالمبور اليوم الأحد إن مسؤولين معنيين بالاقتصاد من الصين والولايات المتحدة توصلوا إلى توافق مبدئي بعد مناقشات حول مجموعة من القضايا بما في ذلك تمديد الهدنة التجارية بين البلدين وتجارة الفنتانيل غير المشروعة وضوابط التصدير.

وأجرى لي، إلى جانب نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ، محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير لتهدئة الحرب التجارية على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ولم يقدم لي تفاصيل حول القضايا والشروط التي جرى الاتفاق عليها.

وفي وقت سابق اليوم قال لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في كوالالمبور إن المحادثات التي استمرت يومين بين كبار المسؤولين التجاريين من الولايات المتحدة والصين سعيا لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما قد اختتمت.

واجتمع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشن قانغ ونائب رئيس الوزراء خه لي فنغ مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأمس السبت قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة الماليزية كوالالمبور كانت “بناءة”.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الإجراءات التجارية الأخيرة، واتفقا على مواصلة المحادثات الفنية المتعلقة بتعديلات الرسوم الجمركية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.

وبيّن أن الوفد الأميركي أكد على أهمية توفير فرص متكافئة للشركات الأميركية، مشددا على أن أي إطار تجاري مستقبلي يجب أن يكون “عادلا وقابلا للتنفيذ”.

وتهدف المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي انطلقت أمس إلى إيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية، وفرض مزيد من القيود التجارية بدءا من الأول من الشهر المقبل، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط تصدير المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.

وأدت أحدث الإجراءات، التي تشمل أيضا قائمة سوداء أميركية موسعة متعلقة بالصادرات تضم آلاف الشركات الصينية الأخرى، إلى تعطيل هدنة تجارية هشة صاغها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني على مدى 4 اجتماعات سابقة منذ مايو/أيار الماضي.