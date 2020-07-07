كبير خبراء أمريكا يكشف حالة كورونا.. ” الوضع خطير”

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، الإثنبن ، أن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة “ليس جيدا حقا” و”وضع خطير علينا معالجته على الفور”.

وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أضاف فاوتشي أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض، دون أن تصل أبدا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.

وفاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.

وقال فاوتشي إنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن أكثر من 132 ألف حالة وفاة وفق موقع “وورلد أو ميترز”، الاثنين.

وكان فاوتشي قد كشف في وقت سابق عن مخاوفه من احتمالية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 100 ألف يوميا، معربا عن قلقه البالغ من تفاقم الأوضاع الصحية في الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ حذر فيها فاوتشي من تضاعف كبير في إجمالي الحصيلة اليومية للإصابة بمرض كوفيد 19، مطالبا باتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وكانت قد أشارت تقديرات نشرها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تفيد بأن حصيلة وفيات كوفيد-19 على الأراضي الأميركية يمكن أن تبلغ ما بين 130 ألفا و150 ألف وفاة منتصف الشهر القادم، إلا أن المسؤول الأميركي أحجم عن تأكيد هذه التكهنات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الجائحة.