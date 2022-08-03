كبير مفاوضي إيران يسافر إلى فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني سيتوجه إلى فيينا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مضيفا أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث ناصر الكنعاني قوله إن “باقري كني سيغادر طهران في غضون ساعات … خلال هذه الجولة من المحادثات التي ستعقد كالمعتاد بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ستُناقش الأفكار التي تطرحها الأطراف المختلفة”.

في الشهر الماضي، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

مسودة جديدة

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفا أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.

وكتب بوريل في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز “لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.

وأضاف “بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد”.

وأكد علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، أن بوريل قدم اقتراحا جديدا، وأضاف على تويتر “لدينا أيضا أفكارنا الخاصة، من حيث الجوهر والشكل، لإكمال المفاوضات، وسنقدمها”.