كبير موظفي الرئاسة في أوكرانيا يناقش الجهود الدبلوماسية مع روبيو

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف يرماك في منشور على “تيليغرام”: “بالنسبة لأوكرانيا، الأولوية هي تحقيق سلام عادل ودائم، وهو ما يتطلب وقف إطلاق نار غير مشروط كشرط أساسي لإجراء مفاوضات جوهرية”.

في حين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن على أوكرانيا وروسيا مبادلة بعض الأراضي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإن محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع ستظهر على الفور ما إذا كان مستعدا لإبرام اتفاق.

ويخطط القادة الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحدث إلى ترامب قبل قمته مع بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة وسط مخاوف من إملاء واشنطن شروط سلام ليست في مصلحة أوكرانيا.

وكان ترامب شدد موقفه تجاه موسكو بموافقته على السماح بوصول أسلحة أمريكية إضافية إلى أوكرانيا وتهديده بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي، لكن المخاوف استمرت في أوروبا من احتمال موافقته على اتفاق يجبر كييف على تقديم تنازلات كبيرة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم “الوحدة عبر الأطلسي ودعم أوكرانيا والضغط على روسيا” ضرورية لإنهاء الحرب ومنع العدوان الروسي على أوروبا في المستقبل”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عن محادثاته مع بوتين “هذا اجتماع لاستنباط الآراء في الحقيقة”، وإنه سيعرف “على الأرجح في أول دقيقتين” ما إذا كان التقدم ممكنا.

وأضاف ترامب لصحفيين “سأتحدث إلى فلاديمير بوتين، وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب”.

وقال ترامب أيضا إن اجتماعا مستقبليا قد يضم زيلينسكي، وإن هدفه هو وقف سريع لإطلاق النار في الصراع الدموي المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وذكر ترامب أنه سيتحدث إلى القادة الأوروبيين بعد فترة وجيزة من محادثاته مع بوتين.

وتحدث ترامب في وقت سابق عن تبادل الأراضي، لكن روسيا وأوكرانيا لم تكونا مهتمتين بالتنازل عن أراض لإحداهما الأخرى في إطار اتفاق سلام.

وقال ترامب “سيكون هناك تبادل للأراضي”.

وأضاف “أعرف ذلك من خلال روسيا ومن خلال المحادثات مع الجميع، لما فيه مصلحة أوكرانيا”.

وذكر أن روسيا احتلت بعض “الأراضي المهمة للغاية” ولكن “سنحاول استعادة بعض تلك الأراضي”.

وقالت كالاس إن التكتل سيعمل على حزمة العقوبات رقم 19 على روسيا، وحذرت من تقديم تنازلات لموسكو.

وذكرت كالاس في بيان “ما دامت روسيا لم توافق على وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط، فما ينبغي لنا حتى مناقشة أي تنازلات”.

وأضافت “تسلسل الخطوات مهم. أولا وقف إطلاق النار غير المشروط مع نظام مراقبة قوي وضمانات أمنية صارمة”.

أوكرانيا تحذر من تقديم تنازلات لروسيا

حذر زيلينسكي اليوم من أن تقديم أي تنازلات لروسيا لن يقنعها بوقف القتال، وأن هناك حاجة إلى ممارسة مزيد من الضغط على الكرملين.

وقال إن روسيا تجهز قواتها لشن هجمات جديدة بدلا من الاستعداد لوقف الحرب، وحث الدول على إبقاء العقوبات على موسكو حتى تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية.

وكتب على منصة إكس “ترفض روسيا وقف أعمال القتل، وبالتالي يجب ألا تحصل على أي مكافآت أو مزايا”.

وأضاف “التنازلات لا تقنع القاتل”.

وتسعى أوكرانيا إلى صد القوات الروسية منذ شنها أكبر حرب في أوروبا وأكثرها دموية منذ الحرب العالمية الثانية في فبراير شباط 2022. وأطلق بوتين الغزو للسيطرة على أوكرانيا وتوسيع نطاق نفوذ روسيا.

وتحدث زيلينسكي إلى زعماء الهند والسعودية اليوم في محاولة لحشد الدعم لكييف خارج أوروبا قبل اجتماع ترامب مع بوتين.

وستعقد ألمانيا اجتماعا عبر الإنترنت لزعماء أوروبيين يوم الأربعاء لمناقشة كيفية الضغط على روسيا قبل اتصال أوروبي مع ترامب.

ومن المتوقع أن ينضم زيلينسكي ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى الاجتماع.

ولم تفصح إدارة ترامب عن مقترحاتها لتبادل الأراضي أو أي آلية لضمان التزام بوتين بوقف إطلاق النار وعدم محاولة اجتياح مزيد من المناطق في أوكرانيا.