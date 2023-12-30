كتائب "أبو علي مصطفى" تعلن مقتل عسكري إسرائيلي محتجز بغزة بغارة إسرائيلية

قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت إن عسكريا إسرائيليا تحتجزه الجماعة في غزة قُتل في غارة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من محتجزيه.

وقال متحدث باسم الكتائب في رسالة صوتية بثها التلفزيون العربي إن الغارة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل عن موعد أو مكان احتجاز هذا العسكري في غزة. وقال إن الكتائب لا تزال تحتفظ بجثته.

وأحجم مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد فتح.