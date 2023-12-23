السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتائب القسام: استخدمنا صاروخين إسرائيليين في تدمير 5 دبابات!

منذ 43 دقيقة
دبابة ميركافا إسرائيلية

دبابة ميركافا إسرائيلية (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تجاح مقاتليها بتدمير 5 دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا.

وأوضحت القسام في بيان أصدرته اليوم السبت أن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا، وقام مقاتلوها بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي بآلاف الصواريخ جميع أنحاء قطاع غزة منذ بداية حربه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن بعضها لم ينفجر بسبب خلل فني في معظم الأحيان، وفق مصادر أمنية فلسطينية.

وتضيف الوكالة أنه عادة ما تستخدم المقاومة الفلسطينية المواد المتفجرة في هذه الصواريخ لتصنيع عبوات ناسفة ورؤوس صواريخ متفجرة، خاصة أنها تحوي كميات كبيرة من المتفجرات تفوق طنا في الصاروخ الواحد في كثير من الأحيان.

    المزيد من أخبار العالم

    خريطة الكونغو الديمقراطية
    الكونغو.. مرشحو المعارضة يعتزمون الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية
    عناصر من كتائب القسام
    غزة تحت النار
    كتائب القسام تعلن قتل أفراد 4 جيبات بكمين محكم بجحر الديك
    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    الأكثر دموية.. استشهاد 76 فلسطينياً من عائلة واحدة بضربة إسرائيلية على غزة!

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    "حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    هيئة البث الإسرائيلية: السنوار لديه "خطة منظمة" لإنهاء الحرب في غزة