كتائب القسام تتصدى لتوغلات إسرائيلية.. وخسائر في صفوف العدو

الحرب لاتزال مستمرة وسط معركة دامية رغم الخسائر الفادحة، بحيث تستمر القوات الإسرائيلية في قتل المزيد من المدنيين في محاولة إبادة جماعية تحت دعم غربي بحجة “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”، وسط ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصا في قطاع غزة بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة بحسب وزراة الصحة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة، وقال في بيان “إن “جنديين إسرائيليين قتلا خلال قتال في شمال غزة”، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض “معارك ضارية” مع حماس في هذه المنطقة من القطاع.

في موازاة ذلك أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم القلاقاء 31\10\2023 أنها تصدت لتوغلات إسرائيلية في محاور عدة داخل قطاع غزة.

كذلك أعلنت قصف مدينة تل أبيب مجددا “ردا على استهداف المدنيين”.

وكانت الكتائب قد أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف المدينة، وأعلن الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه انطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في المدينة وفي وسط إسرائيل.

جاء مقتل الجنديين وسط تزايد التحذيرات الدولية بشأن تصاعد حدة العنف والأزمة الإنسانية في غزة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الحرب.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غارات مكثفة في أنحاء القطاع.

وكانت وزارة الصحة التابعة للحركة أعلنت الثلاثاء عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي توعّد بـ”القضاء” على حماس بعد هجومها، رفض الإثنين الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار، معتبرا أن ذلك سيكون “استسلاما” لحركة حماس.