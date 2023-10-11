كتائب القسام تعلن استبدال مقاتليها على عدة محاور

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن نجاحها في استبدال مقاتليها في محور “زيكيم”-عسقلان ومحور “صوفا” ومحاور أخرى.

وجاء في البلاغ الذي حمل الرقم 7، ونشرته كتائب القسام عبر قناتها على تلغرام:

“تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور “زيكيم”-عسقلان ومحور “صوفا” ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة “صوفا”.

ميدانياً، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألفا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى، وتجمع الكثير منهم في الشوارع أو في المدارس.

وفي مشرحة مستشفى خان يونس بغزة أمس الثلاثاء، وضعت الجثث على محفات على الأرض فيما كتبت الأسماء على بطونها. ودعا المسعفون الأقارب إلى الإسراع بأخذ الجثث لأنه لم يعد هناك مكان للمزيد.

وأصيب مبنى بلدية أثناء استخدامه ملجأ للطوارئ. وتحدث ناجون هناك عن سقوط العديد من القتلى.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الضربات الإسرائيلية دمرت منذ يوم السبت أكثر من 22600 وحدة سكنية وعشر منشآت صحية وألحقت أضرارا بما يصل إلى 48 مدرسة.

وكتب المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اطلعت عليها رويترز “مثل هذا الإذلال الصارخ ومحاولات إخضاع شعب بالقنابل واستخدام التجويع كوسيلة للحرب والقضاء على وجوده الوطني لا يمكن وصفه سوى بالإبادة الجماعية”.